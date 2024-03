Marta Lucio a la alcaldesa de Meis: “Cese de inmediato nas súas ameazas propias da camorra”

El cruce de declaraciones que arrastran los grupos políticos de Meis desde hace una semana al hilo del cierre de la guardería por obras elevó ayer el tono. La portavoz local del PP, Marta Lucio, pidió vía comunicado a la alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, que “cese de inmediato nas súas ameazas propias da camorra e na súa actitude ditatorial”. Vincula la formación opositora estas declaraciones al intento de “silenciar á oposición” por lo que consideran “desastrosa xestión” del gobierno local sobre la Escuela Infantil.



Desde el ejecutivo se respondió en hasta dos ocasiones contra las críticas del PP, pidiendo al grupo popular que lo mejor que podían hacer para ayudar era permanecer en silencio. En el PP, aquello no ha sentado bien. “Non vai conseguir impoñer a lei do silencio”, subrayaron ayer. “A súa política de ‘comigo ou contra min’ non a compartimos e está a ser nefasta para o progreso, o desenvolvemento e os servizos públicos do concello”, afirman los conservadores.



Frente a todo ello, piden a Giráldez que “abandone a belixerancia” y “centre os seus esforzos en buscar unha solución, para o cal lle tendemos a man se quere cesar na política do insulto e a confrontación”.