El gobierno de Meis teme la misma “deslealdade” del PP con la guardería que con Parga

El cierre de la Escuela Infantil de Meis por obras sigue agitando la coctelera política en la localidad. El gobierno socialista salió al paso hoy de las últimas críticas conservadoras y le pide al PP lealtad institucional y que no dificulte su trabajo, acusando al grupo opositor de haberlo hecho con la pasada obtención de terrenos para el centro de salud en la finca de Parga. Por su parte, el BNG mostró su preocupación por la interrupción temporal del servicio y ha registrado una batería de preguntas al respecto.



Los socialistas reiteraron las palabras que tanto molestaron a los populares: “O mellor que pode facer neste momento o PP de Meis é calar, xa que non aportan nada”. Lo hicieron a pesar de la contundencia popular en defender su derecho a opinar y expresar libremente su posición sobre temas de interés municipal.

El ejecutivo de Giráldez insiste en mandar callar a los populares: “É o mellor que poden facer neste momento”

El ejecutivo, además, pide públicamente a los conservadores que “non sexan desleais, que deixen de xerar confusión e que non adopten a mesma estratexia como fixeron no pasado co centro de saúde, movendo fíos para tratar de dificultar o traballo do goberno, non sendo conscientes de que están a prexudicar aos seus veciños”, arremetieron. Para añadir: “Non volvamos a eses episodios nos que o goberno traballa arreo para buscar solucións mentres que eles o fan para xerar ruído e destrución”. Por ello, pide al grupo opositor “que deixe de emendar o traballo”, “mentindo e tratando de xerar confusión”.



Así, a respecto de las críticas populares, el gobierno local quiso aclarar que la alcaldesa se reunió con presidentes de comunidades de montes y también se propuso como alternativa temporal para ubicar la guardería otro centro escolar, como el CEIP A Armenteira, si bien es Política Social la entidad que tiene la última palabra. “Os presidentes das comunidades de montes mostraron o seu interese de colaboración pese a que neses locais se desen­volven actividades, e o de San Salvador indicou que xa tiña o local comprometido”, como afirmó el PP, ya que su número dos es además representante de esta comunidad de montes. “Tamén o tiñan as outras, pero entenderon que aínda tendo que decidir nunha asamblea, hai cousas prioritarias”, remachó el ejecutivo sobre las disculpas dadas desde el PP a la posición de aquel representante.



Desde el BNG

El BNG entró también públicamente al debate. Tras contactar con familias usuarias de la Escuela Infantil, “quedou moi claro a necesidade das obras”. No obstante, los nacionalistas mostraron su “preocupación” por la interrupción temporal del servicio y, por ello, registraron varias preguntas para su respuesta en una reunión informativa fijada para el día 15. Preguntarán qué ocurrirá con las familias sin plaza, con aquellas que no dispongan de transporte propio de conseguir plaza en otro municipio y si habrá alternativa temporal de ubicación o alguna ayuda.