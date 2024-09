El PP acusa al alcalde de tibieza ante los retrasos del cuartel de Cambados y los califica de “inxustificables”

El PP de Cambados considera “inxustificable” que el Ministerio del Interior no haya encontrado una solución a los problemas de cimentación en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, “xa que hai solucións de sobra en pleno século XXI”. Asimismo le pide al alcalde, Samuel Lago, que exija la continuación de las obras con “maior contundencia”, pues considera que “desliza un lixeiro malestar para que a veciñanza non se lle bote enriba” por el retraso, pero “ten medo a incomodar aos seus compañerios do PSOE de Madrid”, denunció.



Su portavoz, Sabela Fole, se mostró convencida de que si el responsable fuera la Xunta, “Samuel Lago estaría bramando detrás dunha pancarta, pero cos seus non é tan valente”. Y es que le parece “inxustificable” que la construcción esté parada “sine die” por la busca de una solución técnica y está convencida de que hubo una “neglixencia” a la hora de hacer el estudio geotécnico, así que “moito nos tememos que imos estar anos con esta infraestrutura”.

Para Fole, el cuatripartito tiene responsabilidad en la exigencia a otras administraciones y cree que este caso, así como el problema de suciedad que vienen denunciando desde hace días, “confirman a parálise e o abandono no que o goberno ten sumido a Cambados”.



Así, la concejala de la oposición también valoró el reconocimiento del socio y concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, de que el sistema de limpieza no es lo suficientemente bueno en el centro urbano. Le parece “inadmisible” que “admita publicamente estes feitos e siga de brazos cruzados apelando, como fai sempre, a que a situación mellorará o vindeiro ano”.



Recordó que se está a punto de llegar al primer tercio del mandato y, a su parecer, “a situación é moito peor que nas dúas lexislaturas anteriores”.