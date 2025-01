El PP de Cambados llama “covarde” al BNG por no abandonar el cuatripartito: “Os 40.000 euros teñen moito peso”

El PP de Cambados exige al cuatripartito que resuelva su “grave crise interna”, pues asegura que “os veciños están a sufrir dende hai máis dun mes unha situación grave de parálise, enfrontamentos e leas internos no Concello”. Así las cosas, le piden al alcalde, Samuel Lago, que convoque la comisión de seguimiento del pacto reclamada por sus socios del BNG para reconducir el gobierno local y aunque “non cremos que sexa posible solucionar os importantes problemas e diverxencias dos catro socios e a situación de desconfianza e ciumes, polo menos debería poñer un pouco de orden nesta desfeita”, añade el partido opositor.

“Suba de impostos”

Para el grupo de Sabela Fole esta situación los convierte en un gobierno “feble e dividido” que resulta “totalmente ineficiente e inoperativo” y recuerda que los propios nacionalistas se quejaron de su funcionamiento: “Están a espallar publicamente e sen tapuxos a deriva, inacción e investimentos ridículos” o que “pode haber unha suba de impostos porque non hai diñeiro no Concello”, añadieron. De hecho, para los populares, el grupo de Liso González, mantiene “unha postura covarde” y “debería ter a dignidade de abandonar” el gobierno, pero creen que el salario de 40.000 euros brutos al año del concejal “teñen moito peso e non o animan a dar o paso”.



Los de Fole suman a esto que la llave de gobierno, José Ramón Abal Varela, de Cambados Pode, “vai totalmente por libre, demostrando o errático rumbo do Concello” y, entre otras cosas, temen por proyectos como el Plan de Portos, la solución “á falta de aparcamento” o la nueva Praza: “Vai ser imposible sacalos adiante”, auguran.