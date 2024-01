El PP desvela con cierto misterio que su partido y la Xunta “intermedian” para solucionar el caso del asilo de Cambados

El gobierno autonómico dejó bastante clara su falta de interés por comprar el asilo y son reiteradas las quejas del Concello porque no les recibe para abordar el asunto y buscar una forma de cofinanciación. Sin embargo, su partido en Cambados desveló ayer que algo están haciendo, aunque con bastante misterio. Solo avanzaron que “a Xunta e o Partido Popular” están “traballando” e “intermediando” con “discreción” para “garantir” el servicio y que la localidad “manteña o seu emblemático” edificio, el Pazo de Montesacro. Lo hizo su portavoz, Sabela Fole, después de la visita del candidato socialista, la cual tildó de “electoralista”.

La líder de la oposición también dejó claro que no concuerdan con la convocatoria de protesta realizada por el alcalde, Samuel Lago, que le parece una “ousadía” al ser en plena precampaña, aunque “vai estar ben para medir os seus apoios”, declaró. No obstante, considera que “se fora valente de verdade e defendera a Cambados antes que as súas siglas”, la realizaría, dijo, contra el Gobierno estatal, pues asegura que el delegado Pedro Blanco, en la visita realizada esta semana, “lle dixo que non a todas as súas peticións”.

En el mismo comunicado, los populares insisten en acusar al cuatripartito del socialista de “renunciar a liderar” la consecución del edificio –que la orden vende por casi cuatro millones de euros– por su “falta de capacidade e a súa mala xestión económica, xa que teñen o Concello sin un peso”, añadieron, recordando la falta de consecución de ayudas de otras administraciones en los últimos tiempos. De hecho, creen que José Ramón Gómez Besteiro tendrá que “aplicar unha política moi distinta á do alcalde” si quiere cumplir la promesa electoral que hizo el miércoles en Cambados, de crear residencias públicas.

"Nin unha solución", le reprochan al PSOE

Sobre los anuncios del candidato, la popular también cree que “prometeron a lúa” y llamó la atención sobre la ausencia de una promesa concreta para el asilo de la Valvanera. “Non aportaron nin unha solución”, apuntó Fole, quien definió la visita de “partidista” con el fin de “buscar réditos electorais” porque “o asilo impórtalles máis ben pouco”, añadió.



Cabe recordar que la protesta convocada por el regidor socialista para el próximo día 27 busca, según explicó en su día, llamar la atención de la Xunta sobre sus peticiones de una reunión, pues siempre ha defendido que no puede comprometer una oferta ante la orden sin garantías de contar con el respaldo de otra administración, competente además en la materia.