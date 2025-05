Los reparos de la Cofradía paralizan el proyecto de la mariña tradicional de Cambados

El Concello de Cambados anunció en septiembre del año pasado la intención de recuperar la histórica demanda de transformar el muelle antiguo en una mariña tradicional, como una especie de museo al aire libre de todo el patrimonio conservado y divulgado por los diferentes colectivos locales de navegación tradicional a vela. El objetivo era el de redactar un proyecto técnico completo a partir de un boceto preparado hace años por el Clube Mariño Salnés. Sin embargo, la actuación continúa paralizada meses después, ante la posibilidad de no encontrar apoyo en la Cofradía de Cambados, ya que, a día de hoy, el puerto sigue manteniendo actividad pesquera, aunque minoritaria.



El patrón mayor, Alejandro Pérez, explica que no cierra la puerta a llegar a un acuerdo, pero esa posibilidad pasa porque los actuales usuarios decidan por “voluntade propia” cambiar su actividad para otros puertos: “Como entidade temos que seguir apoiando a esas embarcacións”, recalca Pérez que, aunque reconoce que “non ten o movemento de San Tomé ou Tragove”, sigue siendo utilizado por unos cinco barcos de pequeño porte que realizan algunas descargas pesqueras y, especialmente, durante el invierno, donde algunas naves utilizan sus características para resguardarse de temporales. Por ello, indica el patrón, “a día de hoxe non podemos apoiar o proxecto, aínda que non pechamos a porta ao entendemento”.



Por ello, aclara, la Cofradía se mantiene a la espera de poder concertar una reunión con el Concello para poder aclarar la situación y sondear las posturas de los armadores y socios de la Cofradía que todavía utilizan dichas instalaciones. Así lo reconoce también el edil de Patrimonio, Liso González, que admite que el proyecto se encuentra en la actualidad en “stand by”, después de que en una primera consulta a la Cofradía a través del Clube Mariño Salnés se advirtieran posibles reparos a la actuación. Por ello, indica el nacionalista, el objetivo es poder concretar una reunión con el patrón mayor para poder desatascar la situación y que el proyecto pueda ver luz, toda vez que en un primer contacto con Portos el Concello vio predisposición por su parte para la actuación.