La Ría de Arousa afronta la recta final de la campaña de la vieira con más de 68 toneladas extraídas

La campaña de la vieira en la Ría de Arousa afronta la recta final con algo más de 68 toneladas de producción. Las condiciones meteorológicas definirán si es el miércoles o el jueves, pero está decidido después de conseguir un stock suficiente para el resto del año, aunque la de tamaño grande se ha resistido en esta ocasión y es la más demanda por el mercado.



La flota realizó algunas paradas durante esta segunda fase de la campaña iniciada en enero, tras el ritmo frenético de la Navidad, que es cuando el producto tiene el mayor tirón en el mercado. Este momento siempre se dedica a la generación de un stock en congelado para abastecer a los clientes hasta la próxima y la pesca se fue prolongando en aras de “facer un reclutamento de vieira máis grande”, explica el patrón mayor, Alejandro Pérez.



No está siendo un buen año en este sentido. Ha abundado la mediana y la tendencia se ha mantenido desde que se dio inicio a la extracción, a principios de diciembre, y aunque se ha ido vendiendo y en los últimos tiempos incluso “tivemos sorte porque saiu unha operación comercial de bastante cantidade”, según reconoce Pérez, no cesaron en la busca de ese tamaño más demandado por los mercados, cercano a los 12 centímetros. Cabe recordar que la talla mínima legal es de 10, pero el plan de explotación exige ejemplares de no menos de 11,5 centímetros. También que el Pósito cambadés realiza la venta a través de la empresa evisceradora y distribuidora de la que es propietaria, Porto de Cambados.

Zonas

El patrón mayor indica que estos días han estado trabajando en una de las zona más próximas al puerto, la IV, conocida como O Galiñeiro, pero también en la I, donde “había vieira de calidade e os barcos tardaron pouco en facer o tope”. De hecho, estaban pendientes de si era posible regresar a esta, pero la flota también estaba muy pendiente de las condiciones meteorológicas ante los anuncios de la llegada de un nuevo temporal. Esto también marcará el día exacto de cese de la campaña, si el miércoles o el jueves.



Ha sido una campaña novedosa en varios aspectos. Uno de los más destacados es que se volvió a unificar la flota arousana en un único plan de extracción, liderado por la Cofradía cambadesa, y que por primera vez desde hace mucho tiempo se alcanzó un acuerdo de venta con otra firma, Artesa Rías Baixas, que ante la falta de grande decidió no seguir en esta segunda parte. Además se subió el precio para los marineros, pasando de 5,50 euros por kilo a los seis euros.