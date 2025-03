El TSXG tumba el contencioso de la Mancomunidade contra el geodestino Mar de Santiago

Mar de Santiago le gana la partida al anterior gobierno socialista de la Mancomunidade de O Salnés. El Tribunal Superior de Xustia de Galicia (TSXG) acaba de tumbar el recurso contencioso-administrativo que el organismo comarcal, bajo la anterior presidencia de Marta Giráldez, había interpuesto contra el acuerdo autonómico que alumbraba el nuevo mapa de geodestinos, autorizando expresamente el divorcio de algunos municipios de Arousa bajo el entonces nuevo sello Mar de Santiago.



La reciente sentencia declara la inadmisibilidad del recurso y lo hace por una cuestión de forma, esto es, sin entrar el fondo del asunto. Se trata de la “falta de legitimación activa de la parte recurrente”. Es decir, la Mancomunidade no es competente, dice el tribunal, para poder presentar este recurso en materia turística contra un acuerdo de la Xunta. Y no lo es, porque sus estatutos “no contemplan como atribución en materia turística como fin propio ni la ordenación ni la planificación turística de los concellos que la integran”. Tan solo estaría facultada estatutariamente para “la realización de gestiones y ejecución de proyectos para la potenciación de los concellos” que la forman.



El mero hecho de la comparecencia de la Mancomunidade en el trámite de información pública “no otorga, por sí mismo, la condición de interesado” y tampoco aclaró el ente comarcal “qué concreto interés legítimo propio se ve perjudicado” con la creación del geodestino que impulsó el alcalde de Vilanova tras ser apeado a su vez como presidente de la Mancomunidade.

Para Durán, el proceso fue fruto del “odio que normalmente destila la gente de izquierda”



La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación, pero habida cuenta de que la actual presidencia comarcal está bajo las siglas del PP en la persona del alcalde ribadumiense, David Castro, se da por hecho que no se recurrirá. Es más, el fallo también impone a la Mancomunidade el pago de las costas, estipuladas en 1.500 euros.



Durán, contra la izquierda

La sentencia la dio a conocer esta mañana el citado regidor vilanovés. Gonzalo Durán realizó una dura comparecencia en la que no dudó en cargar contra la izquierda. Comenzó recordando el “voto tránsfuga” que le había arrebatado en su día la presidencia comarcal para dejarla en manos de Giráldez. Reconoció entonces que impulsó Mar de Santiago como respuesta para articular políticas de turismo junto a otros municipios, ya que considera que con el PSOE en el gobierno del ente comarcal, “a Vilanova se le perjudicó durante cuatro años”. Atribuye en todo caso el recurso contra Mar de Santiago al fruto “del odio que normalmente destila la gente de izquierda”.



Lamentó también que se impongan costas, “que tendremos que pagar todos los concellos”. “Esto es lo único que consiguió Marta Giráldez y el espíritu del odio del PSOE”, volvió a arremeter. “Una demostración del sectarismo de la izquierda”.



“Gracias a Dios, ese espíritu a pasó”. “Han fracasado en su intento de perjudicar a un concello limítrofe” como Vilanova, valoró. Y cree restablecidos todos los lazos de colaboración entre Mar de Santiago y la Mancomunidade gracias a la nueva presidencia popular de este organismo. Sobre una posible integración de ambas entidades, no quiso entrar, indicando que excede su competencia como alcalde de un municipio. Eso sí, se mostró favorable a todos los acuerdos que puedan conseguirse.