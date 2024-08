Fariña reivindica la ubicación provisional de la oficina de turismo de Caldas: “é un acerto”

El edil de Turismo y teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció que la oficina provisional de información turística de Caldas, situada en la Rúa Real, está funcionando “a pleno rendimiento” y que multiplicó por seis la atención a visitantes en sus primeros diez días. Así, el nacionalista subrayó que la polémica elección de situar un módulo prefabricado para la prestación de este servicio en dicha localización “é un acerto” ya que en ella confluyen la mayoría de los visitantes que pasan por la villa termal.



Fariña responde así a la polémica por la ubicación de esta oficina y la apertura de expediente de sanción por parte Patrimonio contra el Concello por la “intervención nun ben declarado de interese cultural ou catalogado, ou no seu contorno de protección, sen a autorización previa da consellería competente”, que dio un plazo de alegaciones al Concello de quince días y exigió su retirada del emplazamiento actual.



Pese a ello, el teniente de alcalde hace hincapié en las cifras que registró en sus primeros compases la oficina: “en apenas semana e media xa superou o número de consultas do pasado mes de xullo e practicamente iguala os datos dos meses de agosto completos dos anos anteriores”. “Sabiamos que o cambio provisional da oficina dende a Tafona á Rúa Real ía ser moi positivo e as cifras están a darnos a razón, incluso superan as nosas expectativas. Agora hai que traballar e consolidar os bos resultados mellorando a calidade e instalacións do servizo”, subrayó Fariña.



Perfil de los visitantes

En cuanto al análisis del perfil de visitantes que llegan a la oficina de la villa termal, los datos muestran que la mayor parte de las personas son peregrinas, en una proporción de 70-30 con respecto a turistas generales. De las primeras, un 60 % son peregrinos nacionales y el 40 % de origen internacional.



En cuanto a la procedencia de los visitantes estatales, la mayoría llegan desde Madrid y Andalucía, pero fuentes municipales subrayan que está consolidándose la tendencia de los últimos años de turistas procedentes de otras zonas como Cataluña y Comunidad Valenciana, sin olvidar a los visitantes del País Vasco.



En lo relativo al turismo internacional, la mayor parte provienen de Portugal, Francia y Alemania. Asimismo, la edad mayoritaria de las personas que hacen las consultas se sitúa entre los 35 y los 60 años.



Las solicitudes de los visitantes están relacionadas con la propia villa de Caldas y su entorno, aunque también hay interés en general sobre las Rías Baixas y O Barbanza. Hay que destacar que muchas de los turistas ya conocedoras de Caldas acuden a la oficina de turismo para solicitar información sobre las actividades y fiestas que se desarrollan en el municipio, “algo que repercute de forma importante no desenvolvemento económico da nosa vila”, afirmó el edil de Turismo, Manuel Fariña.



Asimismo, en cuanto a las noticias y nuevos visitantes de paso que hacen el Camino de Santiago, el concejal se atreve a afirmar “que o atractivo do noso municipio fará que se convertan en visitantes asiduos á vila nas súas próximas vacacións”.