La Agencia del Medicamento no ve aún vínculos de la vacuna de AstraZeneca con las trombosis

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no aprecia “vínculos” de la vacuna de AstraZeneca con la aparición de algunos casos de trombosis y embolias y sigue “firmemente convencida” de que sus “beneficios” en combatir el Covid-19 superan “los riesgos”, según su directora, Emer Cooke.





Cooke subrayó, en una intervención telemática, que no se dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema “que no pueda resolverse”, aunque, de momento, no se encontró “evidencia” que sugiera que este fármaco cause directamente problemas de coagulación sanguínea en los pacientes vacunados.





Por ello, pidió esperar a una “evaluación completa” para descartar completamente que haya alguna relación entre algún lote de dosis producidas por AstraZeneca, un escenario que los expertos del comité de seguridad (PRAC) están investigando desde que Austria dio la voz de la alarma la semana pasada, retirando un lote específico de estas vacunas que contenía en total un millón de dosis distribuidas entre 17 países miembros.





Pero, de momento, tampoco cree que haya problemas específicos con ese lote porque hay personas que presentaron eventos tromboembólicos tras recibir dosis de otros paquetes.





“Tenemos que estudiar primero todos los hechos a fondo científicamente, se lo debemos a los ciudadanos europeos”, agregó Cooke, quien subrayó que, si los expertos creen “que hay un problema que no pueda resolverse” con esta vacuna, tampoco dudarán en “tomar los pasos necesarios” o en añadir al prospecto de AstraZeneca una advertencia concreta.





Varios países europeos, incluidas Alemania, España, Francia e Italia, tomaron estos días la precaución de suspender el uso de esta vacuna en sus campañas de forma temporal, a la espera de que la EMA concluya su investigación científica.





Asimismo, ayer otros países se sumaron a la decisión de paralizar la administración, como Venezuela, Suecia y Letonia. Mientras, Bélgica mantienen la vacunación con AstraZeneca.





Cada año, se detectan miles de casos de desarrollo de coágulos de sangre en Europa por diferentes razones médicas, y, desde que empezó la vacunación a finales de diciembre, el número de eventos tromboembólicos en las personas vacunadas no parece ser mayor que el observado en la población general, según Cooke.





Además, durante los ensayos clínicos llevados a cabo por AstraZeneca antes de lograr la licencia de uso condicional en la UE a finales de enero, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación, por lo que esta condición no se recoge como posible efecto secundario de la vacuna, que suele provocar dolor de cabeza o muscular, molestias en la zona del pinchazo, fatiga o fiebre, entre otros síntomas leves o moderados.





No obstante, la EMA espera poder anunciar sus conclusiones científicas sobre estos eventos el próximo jueves.





Por otra parte, el Gobierno español aseguró que el calendario vacunal está garantizado en España a pesar de la suspensión temporal de la administración de la vacuna de AstraZeneca.





Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, lanzó un mensaje de “absoluta tranquilidad” y aseguró que la paralización de la inmunización con dosis de AstraZeneza durante quince días es una medida cautelar y que no va a “producir ninguna alteración del calendario vacunal”.





Además, rechazó hablar de la “sustitución definitiva” de este medicamento. “Todo eso podría ser prematuro y podría ser incluso injusto con la industria farmacéutica que ha estado trabajando todo este tiempo para que podamos tener esa tecnología”, subrayó Montero.





También de la decisión científica también va a depender que proceda o no a la administración de la segunda dosis, cuya pauta marca un intervalo de 10 y 12 semanas. Hasta ahora esta vacuna se administró a casi un millón de personas en España.





La suspensión durante 15 días supondrán para España mantener en las neveras 724.839 dosis.





Asimismo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera que se pueda administrar en plazo la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya recibieron la primera inyección en Galicia y garantizó que se va a hacer “un seguimiento continuado y constante” de los inoculados con estas dosis.





Por su parte, la Consellería de Educación remitirá información a todos los centros gallegos sobre la paralización del proceso de vacunación, mientras organizaciones como CIG, ANPE y CCOO instan a dar explicaciones para generar tranquilidad y confianza en la campaña.