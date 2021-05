Peleteiro recibe la primera dosis de la vacuna contra el covid

“Yo me vacuno por mí, por mi familia, por mis amigos, por todos los españoles y por la salud y la seguridad de cada una de las personas que vivimos en este planeta. Porque frenar esta pandemia depende de nosotros”. Dando ejemplo, la atleta gallega Ana Peleteiro compartió el momento en el que recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid.





La triplista de Ribeira forma parte del plan de prevención coordinado por los Ministerios de Sanidad, Cultura y Deportes y Defensa para los 600 deportistas y técnicos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto. La inoculación empezó la semana pasada y ayer fue el turno de Peleteiro, vacunada con la primera dosis de Pfizer en un hospital militar de Madrid.





“Estoy súper contenta y feliz. No sabéis la ilusión que me hace estar un poquito más segura y tranquila, aunque haya que seguir cuidándose mucho. No me duele el brazo ni me siento para nada mal. Simplemente os quería pedir que no tengáis miedo cuando os toque”, explicó la atleta gallega a través de varios vídeos.





Turno para Benedetti

Entre los deportistas ya clasificados para Tokio también se encuentra la patinadora coruñesa Julia Benedetti, que certificó su presencia en la cita olímpica el pasado viernes en el Dew Tour (Estados Unidos).

Julia, que ya está de regreso en España, aterrizará esta tarde-noche en A Coruña y mañana recibirá también su primera dosis de la vacuna en un hospital de Ferrol.





El otro coruñés que tiene plaza en Tokio es el palista Carlos Arévalo, que ya fue inoculado hace un mes como parte del plan para los trabajadores sanitarios y los militares. El betanceiro compagina el deporte de alto rendimiento con su ocupación laboral en las Fuerzas Armadas.





España no es el único país que vacunará a sus atletas antes de viajar a Japón. El Comité Olímpico Internacional estimó la semana pasada que que el 80% de los deportistas y miembros de comités nacionales que se alojarán en la Villa Olímpica llegarán vacunados a la cita en el país asiático.