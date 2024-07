Usuarios del consultorio periférico de Palmeira temen un nuevo cierre de ese servicio, tras las declaraciones del conselleiro de Sanidade

En el consultorio periférico de Palmeira tuvo lugar ayer una concentración de protesta convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Públic do Barbanza, como viene sucediendo todos los viernes desde hace semanas en demanda de más personal facultativo, como también se hizo en Ribeira, Boiro y Rianxo. En el centro de salud palmeirense surgieron voces como la de la vecina Celia García Pillado, que expresó su preocupación por las palabras del conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, en relación al cierre de los ambulatorioas o centros pequeños que tengan un doctor y un enfermero en caso de que se ausenten por vacaciones, a las que tienen derecho por ley, o causen baja, debido a la falta de facultativos.

"Moito nos tememos que Palmeira sería a primeira en pechar. Non temos a confirmación, pero sí as declaracións do conselleiro, que son moi preocupantes". Añadió que el titular del departamento sanitario autonómico Está normalizando unha situación precaria que ven arrastrada desde hai moito tempo, pero ate o de agora nunca se atrveron a dicir abertamente o dos peches".

Por lo demás, en esa concentración de protesta habló Montserrat Franco, médico del consultorio de Palmeira, que se refirió a las demoras en algunas especialidades hospitalarias que les afectan a ellos, como es el caso de Hematoloxía, precisando que el especialista se encuentra de baja y muchas de las consultas que hacen por analíticas se las rechazan, y que tienen que volver a pedirlas, pero no saben cuando les van a contestar.

También refirió que en Medicina Interna hai pacientes esperando dos años por una revisión, y ue si ellos piden una primera consulta por una patologíaa "non se sabe cando vai a ser esa cita". Agregó que en Traumatoloxía hay una demora de seis meses a un año, independientemente de si son preferentes o normales, y señaló que hay pruebas a las que no pueden acceder. Por su parte, la enfermera Lucía Guerra, indicó que reclaman la agilización en las listas de espera porue "nos toca a nós facer as revisións e intentamos arreglar como podemos".