El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero elude analizar el caso del edil de A Illa condenado por maltrato

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, evitó esta semana valorar la reincorporación a las filas del PP del concejal de A Illa Matías Cañón, que había sido condenado por maltrato a una expareja en 2011 y fue apartado de las siglas populares en plena campaña de las municipales de 2023, cuando se conoció públicamente la existencia de aquella sentencia.



El responsable de la Xunta del departamento contra la violencia de género declinó pronunciarse sobre la reintegración de Cañón al PP, alegando que se trata de una “decisión política”.



“No puedo ni debo entrar en polémicas que son decisiones orgánicas de partidos políticos”, declaró, respondiendo de este modo a preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión. Un asunto, añadió, que “no es una decisión de la Xunta”, por lo que, en todo caso, “tendrían que contestar los responsables” de tomarla, opinó.



Al ser repreguntado sobre si no analizará cuestiones de este tipo que afecten a cualquier partido político, Barba contestó entonces que “en principio, no”, dado que, asegura, se trata de “una persona técnica” que se incorporó recientemente a la plantilla del gobierno gallego para “implementar medidas técnicas a fin de paliar la violencia de género”. “No puedo entrar en decisiones meramente políticas porque creo que no son mi cometido”, concluyó.



El propio presidente del PP y de la Xunta, Alfonso Rueda, respondía hace unos días sobre esta cuestión descargando el peso de la decisión en el PP de Pontevedra, pero avalando también el paso: “Es lo que ellos decidieron y no me voy a oponer”. “A mí me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté mi oposición”.



Tanto el PSdeG como el BNG criticaron al PP por esta decisión. La nacionalista Montse Prado¡ llegó a calificar como una “burla ás mulleres”, especialmente “ás que sofren violencia machista” el “considerar a este edil unha persoa intachable e apelar á súa exemplaridade e compromiso contra a violencia machista”.