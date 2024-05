Rueda no se opone a la integración del edil condenado por maltrato en A Illa y recibe la crítica del PSdeG

Con casi una semana de demora, el previsible revuelo político por la integración de nuevo en el PP de Matías Cañón terminó salpicando definitivamente hoy la política autonómica. A preguntas de los medios sobre la reincorporación al partido del concejal condenado por maltrato a una expareja, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, declaró que no se opone a la decisión, que circunscribe al partido a nivel provincial. “Es lo que ellos decidieron y no me voy a oponer”, contestó Rueda, remitiéndose al PP de Pontevedra. El partido en la provincia “decidió que podía procederse a esa integración y es lo que va a pasar”. “A mí me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté mi oposición”, añadió.



Cañón fuese apartado de las siglas en 2023, en plena campaña de las municipales, tras conocerse aquella sentencia, del año 2011. Lideró la lista, pero como independiente. El hecho, ahora, de que tan solo unos meses después sea rehabilitado en el partido fue también objeto de pregunta al presidente autonómico. “Las circunstancias que han variado supongo que habrán sido que un año después (el partido en Pontevedra) entendió que procedía su integración”, ya que se está hablando de unos hechos que ocurrieron “hace más de diez años” y por lo que el concejal insular, todavía en el grupo mixto, “cumplió ya con la Justicia”. “Entendieron que un año después esta integración podía proceder y yo no tengo mucho más que añadir”, señaló Rueda.



Desde el PSdeG

Estas respuestas tuvieron a su vez reacción del PSdeG hoy mismo. Los socialistas cargaron contra el líder popular y presidente de la Xunta, acusándolo de no estar “al lado de las víctimas de violencia machista”, al avalar la rehabilitación en el PP del concejal isleño.



La secretaria socialista de Igualdad, Silvia Fraga, subrayó que las palabras de Rueda ponen de manifiesto que “no está al lado de las víctimas y lanza un mensaje muy peligroso”, “dando a entender que la violencia de género es algo que se puede perdonar”. Tildó las declaraciones del presidente de “intolerables”, suponiendo además, razona, una enmienda a sí mismo, por cuanto “se comprometió hace un año, antes de las elecciones municipales, a no integrar de nuevo al edil, fuera cual fuera el resultado de los comicios”.

El BNG

Hace tan solo unos días que, a su vez, el BNG había pedido públicamente al PP que “rectifique” el hecho de “presentar como exemplar” al concejal condenado. La diputada nacionalista Montse Prado calificó como una “burla ás mulleres”, especialmente “ás que sofren violencia machista” el “considerar a este edil unha persoa intachable e apelar á súa exemplaridade e compromiso contra a violencia machista”.