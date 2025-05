La zona residencial de A Illa constató un descenso de vehículos en Semana Santa

Tras la presentación por registro, hace unos días, de un escrito del Partido Popular solicitando la celebración de un Pleno para volver a debatir estas medidas de movilidad, la Alcaldía debe ahora señalar una fecha para la convocatoria. El PP tiene mayoría suficiente para forzar la celebración de la sesión, pero la competencia para fijarla sigue siendo del regidor.

Eso sí, la legislación sobre régimen local contempla un plazo de quince días hábiles para celebrar esa sesión. De no convocarse por el alcalde, quedaría automáticamente señalada para el décimo día hábil siguiente posterior a esos quince días de margen, a las 12 horas. En cualquier caso, el alcalde, Luis Arosa, confirmaba ayer que no tiene intención de agotar esos márgenes. Aunque todavía no tiene fecha, anuncia que lo convocará, en función de la agenda, en los próximos días. Eso sí, advierte que las medidas están ya implantadas y se mantendrán, convencido de que serán beneficiosas.

El Concello trabaja además en la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas, en la zona azul en Area da Secada y ultima el modelo de explotación del servicio de autobús lanzadera.