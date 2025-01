Abal planta a sus socios y la comisión del pacto del cuartripartito de Cambados queda en el aire

Lejos de cerrarse, la brecha abierta en el cuatripartito de Cambados en diciembre por la moción del asilo, crece. La comisión de seguimiento del pacto exigida por el BNG se convocó este mes, pero no se celebró ante la ausencia del socio de Pode, José Ramón Abal Varela, quien se niega a comentar “nada” al respecto ni a contestar si tiene previsto asistir a un segundo intento. Lo cierto es que nunca ha sido amigo de reuniones de corte político, alegando que se centra en solucionar los problemas de los vecinos. Sin embargo, para los nacionalistas eso precisa de una línea de gobierno de la que carecen, así que ven su postura como un “desplante” y consultará con los órganos de su partido las decisiones a tomar porque su portavoz, Liso González, advierte que “non imos desistir” de este diálogo.

Está incluida en el acuerdo

El asunto da cuenta de las relaciones actuales entre los socios que, según denunció el PP hace unos días, mantienen al Concello en una situación “grave de parálise e leas internas”. De primeras, ninguno conoce los motivos de la ausencia de Abal y el propio alcalde, Samuel Lago, se tiene que remitir a las declaraciones que ofreció a los medios cuando saltó la polémica, cuando lo ciñó a un problema del BNG con el PSOE y Somos que no le atañe –el cambio en la moción del asilo se hizo para que votara con ellos–.



No obstante, el socialista considera que “debe asistir porque é unha convocatoria para todos” y recuerda que estas comisiones de seguimiento están recogidas en el propio pacto, el cual es sagrado para el concejal de Pode cuando se trata de cumplir con los proyectos incluidos y que iban en su programa electoral.

Así las cosas, el regidor volverá a convocar esa reunión con el objetivo de “recuperar o diálogo”, aunque considera que los nacionalistas tienen una “visión esaxerada e un tanto dramática” y solo reconoce “aristas” –también Somos–. De hecho, tiene plena confianza en que será posible solucionarlo y también el Bloque, quien precisamente la pidió porque, a pesar de sus duras críticas, señalando que el cuatripartio funciona con “descoordinación e improvisación”, aún no ha perdido la fe. “Seguimos traballando no día a día do Concello e intentando mellorar as cousas. Poñeremos todo da nosa parte para que saia adiante”, declaró esta semana González.



Habrá que esperar a conocer las intenciones de Pode en la segunda convocatoria de un foro previsto en el acuerdo de gobierno precisamente como herramienta para limar asperezas y evitar problemas del pasado, como en el anterior cuatripartito (2015-2019), que registró varias amenazas de ruptura, aunque consiguió llegar a buen puerto.



La propia firma del pacto también mantuvo a Abal Varela en el foco, que se negó en rotundo a aceptar el salario de un gabinete de prensa y una media liberación más para los socialistas, aunque tampoco puso las cosas nada fáciles con sus propias exigencias y, por lo que fuera, demoró las negociaciones y empezaron casi como un tripartito. Con todo, no fueron los únicos problemas porque también hubo discrepancias entre Somos y el BNG, pero se solventaron con mayor premura.